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Спорт

Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар

10-й ежегодный чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел в калифорнийском городе Пасифика на пляже Линда-Мар. Как сообщает CBS News, в соревнованиях приняли участие 14 собак разных пород — от миниатюрных цвергпинчеров до лабрадоров и французских бульдогов.

Судьи оценивали участников по тому, как долго они удерживались на волне и насколько уверенно чувствовали себя на доске.

Соревнования прошли в непростых условиях. Волны у побережья Калифорнии были выше обычного, поэтому часть заключительных заездов организаторам пришлось отменить ради безопасности животных. Тем не менее несколько самых опытных собак все же вышли на воду — сам этот факт вызвал восторг зрителей.

Одной из главных звезд турнира стала лабрадор по кличке Риппин Рози, выступавшая вместе со своим хозяином Стивом Дроттаром. Рози завоевала сразу несколько наград, включая титул Top Dog, первое место в категории XL Dog Surfing и в соревнованиях по тандему «человек—собака», а также второе место в категории Dream Team.
Ссылка: https://stat.24.kg/sport/383855/
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