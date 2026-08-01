21:48
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Водная «Формула-1» показала готовность Кыргызстана к мировым турнирам

Проведение этапа водной «Формулы-1» в Кыргызстане стало важным имиджевым событием для страны и подтвердило готовность принимать международные соревнования высокого уровня. Об этом заявил первый замминистра культуры, информации и молодежной политики КР Союзбек Надырбеков.

По его словам, получение права на проведение таких чемпионатов является сложным процессом, поскольку организаторы предъявляют строгие требования к инфраструктуре и подготовке площадки.

«Если нам доверили проведение этого вида спорта в Кыргызстане, значит, мы достойно показали свою готовность. За 3-4 месяца была проведена активная подготовка — от инфраструктуры до содержательной части мероприятия», — отметил он.

Он сообщил, что открытие соревнований проходит с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова и глав государств четырех стран.

После церемонии открытия состоятся заезды водной «Формулы-1», а вечером пройдет концертная программа с участием отечественных и зарубежных артистов.

Организаторы также постарались подчеркнуть национальный колорит Кыргызстана. Для гостей подготовлена специальная зона с юртой — хан боз уй, где они смогут познакомиться с культурой и традициями страны.

Говоря об инфраструктуре, представитель ведомства отметил, что были приобретены трибуны вместимостью до 10 тысяч человек. В дальнейшем они будут использоваться во время Всемирных игр кочевников.

Окончательная стоимость проведения мероприятия будет определена после его завершения, так как в процессе подготовки в бюджет могли вноситься необходимые изменения. 
Ссылка: https://stat.24.kg/sport/383793/
просмотров: 1787
Версия для печати
Материалы по теме
Первый день этапа F1H2O: Андерссон взял поул, Торренте победил во втором спринте
Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. МВД проводит проверку
Free concerts to be held during F1H2O World Championship in Issyk-Kul region
Second round of UIM F1H2O World Championship starts in Issyk-Kul region
На Иссык-Куле во время чемпионата мира F1H2O будут бесплатные концерты
На Иссык-Куле стартовал второй этап чемпионата мира UIM Formula 1 H2O
Как Иссык-Куль встретил водную «Формулу-1»: хроника исторического дня
Дастан Бекешев: Вред от F1H2O меньше, чем от сбросов баз отдыха в озеро
Мужчина потерял сознание на дороге в Чолпон-Ату. Скорой не дали остановиться
Hosting F1H2O shows Kyrgyzstan's readiness for world tournaments
Популярные новости
Джеки Чан и&nbsp;Жан-Клод Ван Дамм могут посетить гонки &laquo;Формулы-1&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Джеки Чан и Жан-Клод Ван Дамм могут посетить гонки «Формулы-1» на Иссык-Куле
Дмитрий Бивол прибыл на&nbsp;&laquo;Формулу-1&nbsp;на воде&raquo;, проходящую на&nbsp;Иссык-Куле Дмитрий Бивол прибыл на «Формулу-1 на воде», проходящую на Иссык-Куле
Организаторы &laquo;Формулы-1&nbsp;на воде&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле ожидают около 25&nbsp;тысяч зрителей Организаторы «Формулы-1 на воде» на Иссык-Куле ожидают около 25 тысяч зрителей
&laquo;Формула-1&nbsp;на воде&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле. Что нужно знать о&nbsp;спортивном событии «Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки