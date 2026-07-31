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Спорт

Страны Европы будут бойкотировать ЧМ, если ФИФА продаст долю прав на мундиали

Все 55 стран Европы будут бойкотировать чемпионаты мира по футболу, если президент ФИФА Джанни Инфантино продаст часть прав на ЧМ внешним инвесторам, связанным с главой США Дольдом Трампом. Об этом пишут BBC и CNN. Европейская футбольная федерация проголосовала за бойкот единогласно.

«Позиция Европы ясна. Мы никогда не придадим этой модели легитимность. Никто не имеет морального права продавать то, что он лишь хранит в доверительном управлении для следующего поколения», — говорится в заявлении УЕФА.

Бойкот означает, что чемпион мира — Испания и полуфиналисты Англия и Франция, как и другие команды Европы, на ЧМ-2030 не поедут.

«В результате сегодняшних обсуждений ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только от этого предложения не будет полностью отказано и не будут даны обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет свое управление или соревнования для частной собственности», отметили в объединении.

ФИФА и Джанни Инфантино ранее объявили о планах создания дочерней компании для привлечения инвестиций — она должна контролировать коммерческие и операционные права на турнир.

«Ни у кого не должно быть сомнений: УЕФА и его национальные ассоциации будут решительно противостоять этим планам», — заявили в организации.

Предложение раскритиковали многие функционеры и футбольные ассоциации по всему миру. ФИФА, правда, заявила, что деньги, полученные от так называемой программы FIFA Forward Enterprise (FFE), будут реинвестированы в спорт.
Ссылка: https://stat.24.kg/sport/383627/
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