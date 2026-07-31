Россию и Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года

Совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) повторно рассмотрел обращения российской и белорусской хоккейных федераций о допуске их команд к чемпионатам мира по хоккею с шайбой среди мужчин и женщин, а также к молодежным и юниорским мировым соревнованиям.

По данным организации, совет IIHF отдельно проанализировал возможность участия сборных России и Беларуси в каждом турнире.

Согласно решению совета, российскую сборную не допустят ко всем перечисленным соревнованиям сезона 2026-2027 годов кроме ЧМ по хоккею среди женщин «из-за сохраняющихся сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности». Вопрос о допуске России к женскому чемпионату повторно рассмотрят в ноябре 2026 года.

Что касается сборной Беларуси, то на данный момент совет IIHF постановил не допускать ее к ЧМ по хоккею среди мужчин и среди молодежных команд из-за сохраняющихся сомнений касательно безопасности и охраны правопорядка. Информации о допуске Беларуси к другим соревнованиям на сайте IIHF пока нет.

Хоккейные команды России и Беларуси отстранили от международных соревнований в 2022 году.