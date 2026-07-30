В КР киберспорт и сурдлимпийские игры закрепили на законодательном уровне

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Закон «О физической культуре и спорте». Об этом сообщила пресс-служба Госагентства спорта.

Закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2026 года.

Документом предусмотрены следующие изменения: