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Спорт

Первая женщина в истории F1H2O выступит на Гран-при Кыргызстана

Первая женщина-пилот Марит Стремей приняла участие на медиадне конференции UIM F1H2O World Championship.

Отвечая на вопросы журналистов, норвежская пилот рассказала о своей многолетней карьере в «Формуле-1 на воде» и о том, каково выступать в спорте, где большинство участников — мужчины.

«За многолетний опыт я была одной из немногих, если не единственной женщиной среди пилотов «Формулы-1 на воде». Я не ставила себе целью доказать, что женщины могут так же. В спорте это не имеет значения. На воде одинаковый подход и одинаковые требования ко всем пилотам. Но своим опытом я показала, что женщины могут быть такими же сильными пилотами «Формулы-1 на воде»», — рассказала она.

Стало известно, что спортсменка примет участие в Гран-при F1H2O в Кыргызстане.

Марит Стремей

Норвежская спортсменка — одна из самых известных женщин в истории гонок на моторных лодках. Она выступает в чемпионате мира по водной «Формуле-1» — UIM F1H2O World Championship, где стала первой женщиной-пилотом в истории этой серии.

Помимо спортивной карьеры, Стремей занимается музыкой — она также известна как певица и автор песен. Однако именно достижения в водном спорте сделали ее одной из самых узнаваемых женщин в мире «Формулы-1» на воде.
Ссылка: https://stat.24.kg/sport/383524/
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