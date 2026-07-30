Первая женщина в истории F1H2O выступит на Гран-при Кыргызстана

Первая женщина-пилот Марит Стремей приняла участие на медиадне конференции UIM F1H2O World Championship.

Отвечая на вопросы журналистов, норвежская пилот рассказала о своей многолетней карьере в «Формуле-1 на воде» и о том, каково выступать в спорте, где большинство участников — мужчины.

«За многолетний опыт я была одной из немногих, если не единственной женщиной среди пилотов «Формулы-1 на воде». Я не ставила себе целью доказать, что женщины могут так же. В спорте это не имеет значения. На воде одинаковый подход и одинаковые требования ко всем пилотам. Но своим опытом я показала, что женщины могут быть такими же сильными пилотами «Формулы-1 на воде»», — рассказала она.

Стало известно, что спортсменка примет участие в Гран-при F1H2O в Кыргызстане.