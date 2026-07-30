«Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии

Уже в эти выходные на озере Иссык-Куль пройдет этап чемпионата мира «Формулы-1 на воде». Турнир такого масштаба впервые состоится в Центральной Азии.

За несколько дней до старта подготовку к соревнованиям проверил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. По словам директора Государственного агентства по развитию туризма Эдуарда Кубатова, объект готов уже на 100 процентов.

Фото F1H2O. Гонки «Формулы-1 на воде»

Первый в истории Центральной Азии

Рассказываем, как устроен чемпионат мира F1H2O, кто выйдет на старт на Иссык-Куле, что ждет зрителей и почему вокруг гонок уже несколько месяцев не утихают споры.Гран-при Кыргызстана станет вторым этапом чемпионата мира сезона-2026 и первым в истории Центральной Азии. Сезон стартовал в итальянском Кальяри, а после Иссык-Куля сильнейшие пилоты мира отправятся в Китай.

Кыргызстанский этап выделяется не только своим географическим положением. Иссык-Куль расположен на высоте 1 тысяча 607 метров над уровнем моря, поэтому гонка станет самой высокогорной за всю историю «Формулы-1 на воде».

Длина трассы составляет 1,9 километра. Она включает скоростные прямые и серию крутых поворотов, обозначенных буями. Самая напряженная борьба обычно начинается уже после старта, когда около двух десятков болидов одновременно входят в первый поворот на скорости свыше 150 километров в час.

Специально к чемпионату на побережье построили новую инфраструктуру: зрительские трибуны, VIP-зоны, технический парк для команд, подъездные дороги, парковки и сервисные площадки. По словам Эрденета Касымова, после завершения этапа объект не будет пустовать — его планируют использовать для проведения международных мероприятий, концертов и фестивалей.

Читайте по теме Гонки F1H2O: более 10 тысяч гостей ждут на Иссык-Куле

«Все мероприятия проходят в рамках Международной федерации водно-моторного спорта. Поскольку федерация входит в Олимпийский комитет, все организовано в соответствии с международными стандартами. Уже готовы водоснабжение, очистные сооружения, биотуалеты и вся необходимая инфраструктура», — рассказал чиновник.

Организация чемпионата обошлась в 5 миллионов долларов. В середине июня председатель Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов сообщил, что средства выделили Федерация водно-моторного спорта и спортивное сообщество. Из государственного бюджета, подчеркивал он, на проведение гонки не направили ни сома.

Тогда же Кубатов заявил, что чемпионат планируют проводить в Кыргызстане ежегодно.

Как устроен чемпионат мира

Современная история F1H2O началась в 1981 году, когда Международный союз водно-моторного спорта учредил официальный чемпионат мира среди пилотов скоростных катамаранов. В отличие от классической «Формулы-1», где календарь насчитывает более двадцати этапов, сезон аналога на воде значительно компактнее.

В 2026 году он включает семь Гран-при:

Италия (Кальяри);

Кыргызстан (Иссык-Куль);

Китай;

Шанхай;

Саудовская Аравия (Джидда);

Ближний Восток;

ОАЭ (Шарджа).

На каждом этапе пилоты набирают очки. Их начисляют не только за главный заезд, но и за спринтерские гонки. По итогам сезона определяются чемпион мира в личном зачете и победитель командного первенства.

Фото F1H2O. Гонки «Формулы-1 на воде»

Сезон-2026 стартовал в конце мая в итальянском Кальяри и завершится в декабре в Шардже (ОАЭ).

Каждый этап длится три дня. В первый проходят свободные тренировки и технические проверки. Во второй пилоты участвуют в квалификации, по итогам которой формируется стартовая решетка главной гонки, а затем выходят на старт двух спринтерских заездов, где также разыгрываются очки чемпионата. Главное событие спортивного турнира приходится на заключительный день. После утренней тренировки и парада участников стартует Гран-при — основной заезд, победитель которого поднимается на высшую ступень пьедестала.

Восемь команд и звездные пилоты

В борьбе за титул в сезоне-2026 участвуют восемь команд:

Victory Team (ОАЭ);

Team Abu Dhabi (ОАЭ);

Sharjah Team (ОАЭ);

China CTIC Team (Китай);

Atlantic Team (Португалия);

Maverick Racing (Франция);

Stromøy Racing (Норвегия);

Comparato Racing (Финляндия).

На Иссык-Куле выступят около двадцати сильнейших пилотов мира.

Главной звездой чемпионата остается американец Шон Торренте — действующий и четырехкратный чемпион мира. Перед началом сезона он объявил, что чемпионат-2026 станет последним в его карьере. Таким образом, кыргызстанский этап станет частью его прощального сезона.

Главным конкурентом Торренте считается швед Йонас Андерссон — трехкратный чемпион мира, который перед нынешним сезоном перешел в Team Abu Dhabi. За эту же команду выступают пилот из ОАЭ Рашед Аль-Кемзи и один из самых быстрых гонщиков современности Эрик Старк, регулярно показывающий лучшие результаты в квалификациях. Еще одно громкое имя — финн Сами Селио, двукратный чемпион мира и один из самых опытных спортсменов в истории серии.

Именно эти пилоты считаются главными претендентами на победу на Иссык-Куле.

Более 250 километров в час над водой

Несколько дней назад на Иссык-Куль прибыли болиды команд. Блогер Эртай Искаков показал в социальных сетях несколько из них, в том числе технику команды Victory Team из ОАЭ — действующих чемпионов мира.Несмотря на внешнее сходство с небольшими моторными лодками, болиды F1H2O гораздо ближе к гоночным автомобилям, чем к обычным катерам.

Каждый представляет собой тоннельный катамаран длиной около шести метров. Корпус изготовлен из углепластика, кевлара и других композитных материалов, которые обеспечивают высокую прочность приминимальном весе.

По данным британского специализированного издания Powerboat News , в сезоне-2026 командам разрешено использовать два двигателя Mercury Racing. Первый — двухтактный мотор объемом 2,5 литра с электронной системой впрыска топлива, развивающий около 400 лошадиных сил при 10 тысячах 500 оборотах в минуту. Альтернативой ему стал атмосферный двигатель Mercury Racing 360 APX — четырехтактный V8 объемом 4,6 литра мощностью более 360 лошадиных сил. Оба двигателя работают на авиационном бензине 100LL и не оснащены турбонаддувом.

Максимальная скорость современных болидов превышает 250 километров в час, а на отдельных участках достигает 260 километров в час. Однако трасса состоит не только из длинных прямых. Пилотам приходится проходить серию крутых поворотов, обозначенных буями, поэтому борьба требует не только скорости, но и точности управления.

Стоимость болидов F1H2O не раскрывается. По различным оценкам, полностью подготовленный гоночный катамаран стоит от 200 до 300 тысяч долларов в зависимости от комплектации и уровня подготовки.

Ставка на туризм

Власти Кыргызстана рассматривают проведение «Формулы-1 на воде» не только как спортивное событие, но и как возможность повысить узнаваемость страны на международной арене. По словам председателя Государственного агентства по развитию туризма Эдуарда Кубатова, проведение чемпионата должно привлечь внимание иностранных туристов, инвесторов и мировых СМИ.

Эту же мысль в интервью «Биринчи радио» озвучил заместитель главы ведомства Эрденет Касымов. По его словам, соревнования посетят представители международного бизнеса, потенциальные инвесторы, зарубежные туристы и журналисты.

После завершения чемпионата спортивный комплекс также не останется без дела. Его планируют использовать для проведения концертов, фестивалей, международных форумов и других крупных мероприятий.

Гонки вредят экологии?

Читайте по теме Экологи требуют отменить гонки F1H2O на Иссык-Куле

Известие о проведении чемпионата вызывало серьезную общественную дискуссию. Поводом стало открытое обращение эколога Самата Кушбека. Он выступил против проведения «Формулы-1 на воде» на Иссык-Куле, заявив о возможной угрозе экосистеме озера. Позже эколог создал онлайн-петицию с призывом отменить гонки. На сегодня ее подписали почти 5,5 тысячи человек.

Фото из интернета

На критику ответили представители государства.

Эдуард Кубатов заявил, что чемпионат прошел государственную и независимую экологические экспертизы, а во время соревнований специалисты будут регулярно брать пробы воды. По его словам, аналогичные гонки десятилетиями проводятся в разных странах, в том числе на объектах, находящихся под охраной ЮНЕСКО, без подтвержденного ущерба окружающей среде.

О безопасности турнира для экологии Иссык-Куля также заявил торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, назвав проект важным для развития туристической отрасли.

Читайте по теме МВД призвало кыргызстанцев не поддаваться провокациям вокруг F1H2O и иностранцев

К общественной дискуссии подключилось и МВД Кыргызстана. Ведомство назвало распространяемые опасения о возможном экологическом ущербе «популистскими» и призвало граждан не распространять недостоверную информацию.

«А когда начнется привлечение к ответственности, не нужно, как обычно, заявлять: «Просто так привлекают к ответственности». Просим не выходить за рамки закона и не поддаваться на провокации», — предупреждало ведомство.

Организаторы ожидают, что турнир посетят более 10 тысяч человек. Гонки будут транслироваться в прямом эфире более чем в 150 странах мира.