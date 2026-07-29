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Спорт

Центральный стадион Баткена на 10 тысяч мест сдадут в эксплуатацию в ноябре

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков и советник президента КФС Тимур Курманов в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетили строящиеся стадионы в городах Кадамджай, Кызыл-Кия и Баткен, а также в селе Уч-Коргон.

По данным КФС, они встретились с представителями органов местного самоуправления, подрядных организаций и проектировщиками.

Особое внимание уделено строительству центрального стадиона в городе Баткен, где работы ведутся наиболее активно. Помимо основной футбольной арены, рассчитанной на 10 тысяч зрителей, на территории стадиона обустраиваются три тренировочных поля и четыре мини-футбольные площадки. Рядом с каждым тренировочным полем будут оборудованы современные раздевалки.

Кроме того, на территории стадиона строится общежитие на 100 мест, предназначенное для размещения профессиональных футболистов и молодых игроков.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2026 года.
Ссылка: https://stat.24.kg/sport/383470/
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