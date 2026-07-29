Депутат Алишер Козуев возглавил футбольный клуб «Кара-Суу»

Депутат Жогорку Кенеша VII и VIII созывов Алишер Козуев избран президентом футбольного клуба «Кара-Суу». Директором клуба назначен Нурсултан Кадырбеков.

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Новое руководство представили 28 июля на рабочей встрече с участием представителей Кыргызского футбольного союза, местных властей и футбольной общественности региона.

ФК «Кара-Суу» основан в начале 2026 года и выступает в Национальной лиге Кыргызстана. По итогам второго круга команда занимает первое место в турнирной таблице группы «Б».

В ближайших планах клуба — создание собственной тренировочной базы, развитие инфраструктуры и усиление состава. Команда ставит цель выйти в Высшую лигу Кыргызстана.