21:44
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Спорт

Триумф в Малайзии: триатлонисты из Кыргызстана выиграли золото турнира IRONMAN

Спортсмены из Кыргызской Республики завоевали высшие награды международной гонки по триатлону IRONMAN 70.3 Desaru Coast, прошедшей 27 июля 2026 года в Малайзии.

Евгений Тихонин одержал уверенную победу в элитном мужском зачете, преодолев дистанцию за 3 часа 49 минут 36 секунд. Он опередил действующего чемпиона из Австралии Джеда Радбоуна, показавшего время 3 часа 57 минут 29 секунд.

Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Кыргызстана — тренер и атлет Илья Косов с результатом 4 часа 3 минуты 49 секунд.

Для 28-летнего Тихонина этот успех стал третьим титулом серии IRONMAN 70.3 в карьере и вторым в сезоне 2026 года после победы на этапе в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщили организаторы соревнований.

В женском первенстве золотую медаль завоевала представительница Кыргызстана Мария Курченко, финишировавшая с результатом 4 часа 20 минут 27 секунд.

Второе место заняла спортсменка из Сингапура Линг Эр Чоу (4 часа 26 минут 37 секунд), а замкнула тройку призеров Лиза Ченг из Гонконга (5 часов 8 минут 11 секунд).

Успешное выступление на малайзийском этапе стало для спортсменов ключевым этапом подготовки к чемпионату мира IRONMAN 70.3, который пройдет в сентябре в Ницце.

  • IRONMAN 70.3 (Half Ironman) — серия соревнований по триатлону средней дистанции, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Общая протяженность дистанции 70,3 мили (113 километров), включающая заплыв на 1,9 километра, велогонку на 90 километров и забег на 21,1 километра.
Ссылка: https://stat.24.kg/sport/383151/
просмотров: 3728
Версия для печати
Материалы по теме
Triumph in Malaysia: Kyrgyz triathletes win IRONMAN gold medals
На Иссык-Куле пройдет чемпионат Кыргызстана по акватлону
В Балыкчи пройдет турнир по триатлону среди любителей
Популярные новости
Джеки Чан и&nbsp;Жан-Клод Ван Дамм могут посетить гонки &laquo;Формулы-1&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Джеки Чан и Жан-Клод Ван Дамм могут посетить гонки «Формулы-1» на Иссык-Куле
Дмитрий Бивол прибыл на&nbsp;&laquo;Формулу-1&nbsp;на воде&raquo;, проходящую на&nbsp;Иссык-Куле Дмитрий Бивол прибыл на «Формулу-1 на воде», проходящую на Иссык-Куле
Организаторы &laquo;Формулы-1&nbsp;на воде&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле ожидают около 25&nbsp;тысяч зрителей Организаторы «Формулы-1 на воде» на Иссык-Куле ожидают около 25 тысяч зрителей
&laquo;Формула-1&nbsp;на воде&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле. Что нужно знать о&nbsp;спортивном событии «Формула-1 на воде» на Иссык-Куле. Что нужно знать о спортивном событии
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки