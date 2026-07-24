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Спорт

В городе Ош стартовал открытый чемпионат по паралимпийскому виду спорта — бочча

В Оше стартовал открытый чемпионат города по паралимпийскому виду спорта – бочча. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

Соревнования пройдут 24-27 июля. Спортсмены будут состязаться в категориях BC1, BC2, BC3 и BC4.

Чемпионат организован Комитетом по физической культуре и спорту города Оша при поддержке мэрии и проходит в школе-интернате № 11 имени Валентины Терешковой.

Бочча — это паралимпийский вид спорта, представляющий собой тактическую игру с мячом на точность, созданную для людей с тяжелыми формами инвалидности (прежде всего, с ДЦП и поражениями опорно-двигательного аппарата). Игра исторически восходит к античным греческим и римским играм и имеет общие корни с боулингом, но бочча – это именно паралимпийская дисциплина с мягкими кожаными мячами.
Ссылка: https://stat.24.kg/sport/382970/
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