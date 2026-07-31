Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре

Легендарная композиция Bailando испанского певца Энрике Иглесиаса получила необычное звучание в Казахстане. Молодой алматинский музыкант Иван Жуков (@ivanzhukov_live) исполнил знаменитый хит на домбыре, объединив один из самых узнаваемых латиноамериканских треков с национальным казахским инструментом.

Видео было снято в этно-комплексе «Город кочевников» недалеко от Алматы. Ради эффектных кадров музыкант выехал туда в два часа ночи, чтобы встретить рассвет в казахской степи. В ролике Иван исполняет композицию в традиционном чапане на фоне живописных пейзажей, подчеркивающих красоту природы Казахстана.

«Я давно записываю современные композиции на домбыре. Мне нравится показывать, что этот инструмент может органично звучать не только в народной музыке, но и в мировых хитах», — рассказал Иван Жуков.

Иван по образованию профессиональный гитарист, а игру на домбыре освоил позднее. Музыкант признается, что опыт игры на струнных инструментах помог ему быстро освоить новый инструмент.

Как рассказал Жуков, музыка Энрике Иглесиаса знакома ему с детства.

«Мы часто ездили с родителями на машине — в школу, за город, в небольшие путешествия, и его музыка постоянно звучала по радио. Тогда я, конечно, даже не думал, что спустя годы сам буду исполнять одну из его самых известных песен на домбыре. Поэтому для меня этот момент оказался очень теплым, добрым и личным».

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Песня Bailando вышла в 2014 году и стала одним из главных международных хитов певца. Композиция была записана сразу на нескольких языках, более 40 недель возглавляла чарт Billboard Hot Latin Songs. Даже спустя более десяти лет Bailando остается одной из самых узнаваемых испаноязычных песен XXI века.

Уже этой осенью казахстанское поклонники смогут услышать Энрике Иглесиаса вживую. 3 сентября артист выступит в Астане на Astana Arena, а 5 сентября — в Алматы на Центральном стадионе.

Энрике Иглесиас — один из самых успешных исполнителей в истории мировой поп-музыки. По версии Billboard он является величайшим латиноамериканским артистом всех времен. За свою карьеру он продал более 180 миллионов копий музыкальных релизов, а его хиты Hero, Bailamos, Escape и Tonight (I’m Lovin’ You) на протяжении многих лет возглавляли мировые чарты и стали саундтреком для нескольких поколений слушателей.