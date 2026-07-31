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Бизнес

ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом

В связи с появившейся в СМИ информацией ОсОО «Шаако» считает необходимым сообщить следующее.

Строительство многофункционального комплекса по адресу: город Бишкек, улица Орозбекова, 72, на месте сгоревшего здания Генеральной прокуратуры, не является долгостроем.

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Ровно год назад наша компания приступила к реализации данного проекта. С самого начала перед нами была поставлена задача создать объект международного уровня, в состав которого войдет премиальный пятизвездочный отель Hilton, а также современный многофункциональный комплекс, отвечающий самым высоким мировым требованиям.

На протяжении последних восьми месяцев ОсОО «Шаако» ведет интенсивную работу совместно со специалистами сети Hilton по разработке проекта и концепции будущего комплекса. За этот период в первоначальный проект было внесено около 200 изменений, направленных на полное соответствие международным стандартам бренда Hilton в области архитектуры, инженерных решений, безопасности, функциональности и качества сервиса.

Такая работа требует значительного времени, поскольку каждый этап проектирования проходит тщательное согласование с международными экспертами. Это является обязательным условием для реализации объекта подобного уровня и получения права работать под брендом Hilton.

Мы с уважением относимся к обеспокоенности общественности и позиции мэрии города Бишкека. Вместе с тем хотим заверить жителей столицы и руководство города, что проект реализуется в соответствии с утвержденным планом. В настоящее время завершается этап проектирования и согласований, после чего строительные работы будут продолжены в активной фазе.

ОсОО «Шаако» полностью привержено реализации данного проекта и намерено построить современный объект, который станет новой архитектурной достопримечательностью Бишкека, привлечет международных туристов, создаст новые рабочие места и внесет значительный вклад в развитие экономики города.

Благодарим мэрию города Бишкека за внимание к реализации проекта и подтверждаем нашу готовность к открытому и конструктивному взаимодействию с государственными органами и общественностью.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383732/
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