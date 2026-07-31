Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области

Сеть социальных магазинов «Евразия» расширяется: новый филиал начал работу в Чуйской области. Новый, седьмой филиал начал работу по адресу: Чуйская область, Иссык-Атинский район, село Буденовка, улица Ленина, 153.

Открытие нового магазина стало важным этапом в развитии проекта: впервые сеть социальных магазинов «Евразия» вышла за пределы Бишкека, сделав доступные товары первой необходимости ближе к жителям регионов.

Миссия социальных магазинов «Евразия» остается неизменной — поддержка всех категорий граждан и обеспечение их товарами первой необходимости по доступным ценам.

Как отметил руководитель сети социальных магазинов «Евразия» Антон Арский, открытие нового магазина — важный этап в развитии проекта.

«Открытие седьмого социального магазина — это не просто расширение нашей сети. Сегодня мы впервые выходим за пределы Бишкека, чтобы жители Чуйской области также получили возможность приобретать продукты питания и товары первой необходимости по справедливым и доступным ценам. Для нас это важный шаг, который подтверждает, что проект востребован и может успешно развиваться в регионах. Мы и дальше будем расширять сеть, чтобы социальная поддержка становилась ближе и доступнее для людей по всей стране», — сказал он.

Для совершения покупок необходимо оформить социальную карту — ее можно получить в любом магазине сети. Карта доступна пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным и неполным семьям, учителям, студентам, медицинским работникам, сотрудникам государственных органов и учреждений, а также родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей.

В сети также действует проект «Социальная корзина», в которую ежемесячно входят продукты первой необходимости по ценам ниже себестоимости. Разницу покрывает фонд «Евразия».

Проект реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Евразия» и Кыргызской Республикой.

Сегодня сеть социальных магазинов «Евразия» насчитывает семь филиалов по следующим адресам:

— улица Токтогула, 146/1;

— микрорайон «Асанбай», 8/3;

— улица Суюмбаева, 17 / улица Московская, 7;

— улица Манаса, 97;

— улица Юнусалиева, 159;

— микрорайон «Тунгуч», 6/1;

— Чуйская область, Иссык-Атинский район, село Буденовка, улица Ленина, 153.