21:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане

Компания Visa вручила почетную награду Simbank — мобильному банковскому сервису ОАО «Дос-Кредобанк» — за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане. Международная платежная система отметила вклад команды в развитие современных цифровых платежей и внедрение удобных финансовых сервисов для клиентов.

Награду вручил вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии Санжар Сулейманов.

«За запуском Apple Pay стоит большая работа команды, поэтому нам особенно приятно получить такую высокую оценку от Visa. Но главное для нас — дать клиентам еще один простой, быстрый и безопасный способ оплачивать покупки каждый день. Эта награда вдохновляет нас двигаться дальше и запускать еще больше полезных сервисов», — отметили в Simbank.

Читайте по теме
Apple Pay уже в Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch

Теперь держатели карт Visa Simbank могут оплачивать покупки с помощью iPhone или Apple Watch в магазинах, мобильных приложениях и на сайтах, где доступен Apple Pay. Добавить карту можно прямо в приложении Simbank или через Apple Wallet — подключение занимает всего несколько минут.

В честь запуска Apple Pay до 31 августа клиенты Simbank получают 3 процента кешбэка за покупки, оплаченные с помощью сервиса. Акция действует на все категории расходов, кроме штрафов и государственных услуг. Максимальная сумма кешбэка — 2 тысячи сомов.

Для команды Simbank эта награда — признание проделанной работы и дополнительная мотивация продолжать развивать современные и удобные финансовые сервисы для клиентов в Кыргызстане.

Приложение Simbank можно скачать в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383516/
просмотров: 1751
Версия для печати
Материалы по теме
Apple Pay уже в Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch
Simbank представил новые категории кешбэка на июль
Google Pay и Simbank: как смартфон постепенно заменяет кошелек
Кешбэк без ожидания: как это работает в Simbank
В Simbank можно оформить ОСАГО с кешбэком до 20 процентов
До 20 процентов кешбэка с Simbank: категории июня
Как пользоваться кредитным лимитом и не платить проценты
Популярные новости
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки