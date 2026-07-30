DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay

Представители Visa вручили DemirBank специальную награду в знак признания успешного запуска Apple Pay и вклада банка в развитие современных, удобных и безопасных платежных решений.
28 июля 2026 года DemirBank одним из первых банков Кыргызстана запустил Apple Pay, предоставив клиентам возможность совершать быстрые и удобные бесконтактные платежи с помощью устройств Apple.
«DemirBank — банк для вашей жизни, и мы постоянно работаем над тем, чтобы делать банковские услуги еще удобнее, современнее и доступнее для наших клиентов. Запуск Apple Pay — еще один важный шаг в развитии цифровых сервисов банка. Мы благодарны Visa за доверие и поддержку и рады продолжать внедрять решения, которые отвечают потребностям наших клиентов», — отметили в DemirBank.
Как подключить Apple Pay?
1. Откройте приложение Apple Wallet на устройстве Apple.
2. Нажмите «+» и добавьте карту DemirBank.
3. Следуйте инструкциям на экране и подтвердите подключение карты.
После активации клиенты могут оплачивать покупки с помощью iPhone, Apple Watch и других поддерживаемых устройств Apple — быстро, удобно и безопасно.
DemirBank продолжает развивать цифровые сервисы и внедрять современные решения, чтобы обеспечивать клиентам удобный и безопасный банковский опыт.
Лицензия НБ КР № 035.