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Бизнес

O!Bank получил награду от Visa за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане

Международная платежная система Visa наградила O!Bank за успешный запуск сервиса Apple Pay в Кыргызстане.

Награда подтверждает вклад банка в развитие цифровых платежей, внедрение международных финансовых технологий и укрепление современной платежной инфраструктуры страны.

Apple Pay позволяет держателям карт Visa O!Bank совершать бесконтактные платежи с помощью iPhone, Apple Watch, iPad и Mac.

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Оплачивать покупки можно быстро, безопасно и без комиссии — в магазинах, мобильных приложениях и интернет-сервисах. Все преимущества карты O!Bank сохраняются, включая кешбэк до 2 процентов.

Каждая операция надежно защищена: подтверждение платежей осуществляется с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства.

Признание со стороны Visa подтверждает соответствие технологической инфраструктуры O!Bank международным стандартам и эффективность партнерства в развитии инновационных цифровых финансовых решений.

Банк продолжает развивать цифровую экосистему, внедряя современные технологии и создавая сервисы, которые делают банковское обслуживание более удобным, простым и доступным для кыргызстанцев.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383434/
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