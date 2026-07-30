21:30
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»

Общественный благотворительный фонд «Каганат» представил первый трейлер масштабной киноэпопеи о ключевых страницах истории кыргызского народа. Это не один фильм, а цикл из пяти полнометражных картин, объединенных общей исторической и художественной концепцией — формат, ранее не применявшийся в кыргызском кино.

Открывает киноэпопею «Барсбек Каган» — фильм об одном из самых значимых периодов становления кыргызской государственности. Его выход в прокат приурочен к 35-летию независимости Кыргызской Республики, проект реализуется при поддержке президента страны.

«Барсбек Каган» выйдет во всех кинотеатрах республики 10 сентября.

По словам создателей, «Каганат» — больше, чем художественный фильм: это масштабное культурное высказывание, призванное напомнить зрителю о богатом историческом наследии кыргызского народа и предложить по-новому взглянуть на собственные корни в юбилейный для независимости год.

В трейлере — кадры эпохи Барсбек Кагана, впервые воссозданные с применением современных кинематографических и AI-генеративных технологий, ранее не использовавшихся в производстве кыргызского исторического кино в таком масштабе.

Следующие части выйдут в последующие годы, продолжая летопись кыргызской государственности.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383417/
просмотров: 3519
Версия для печати
Материалы по теме
На Алтае обнаружили редкое кыргызское захоронение IX-X веков
Еще два исторических здания в Бишкеке лишили особого статуса
В Историческом музее Бишкека открылась выставка об отцах-основателях США
Выпуск 16-томного академического издания «История кыргызов» обсудили ученые
«7 образов — одна история». Игры кочевников запустили новую визуальную кампанию
Издан полный каталог тюркских рунических памятников VII–IX веков
Популярные новости
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Visa наградила MBANK за&nbsp;запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки