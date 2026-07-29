Visa наградила BAKAI за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане

Мировой лидер индустрии цифровых платежей компания Visa вручила BAKAI награду за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане, отметив вклад банка в развитие современных платежных технологий и цифровой финансовой инфраструктуры страны.



Apple Pay позволяет держателям карт Visa BAKAI совершать быстрые, удобные и безопасные бесконтактные платежи с помощью iPhone, Apple Watch, iPad и Mac — как в магазинах, так и в мобильных приложениях и онлайн-сервисах.



Полученная награда подтверждает высокий уровень сотрудничества между BAKAI и Visa, а также стремление банка внедрять передовые финансовые технологии, соответствующие мировым стандартам.

«Мы благодарны Visa за высокую оценку нашей совместной работы. Для BAKAI развитие цифровых сервисов — одно из ключевых направлений. Мы продолжаем создавать современные, безопасные и удобные платежные решения, чтобы сделать повседневные финансовые операции наших клиентов максимально простыми и комфортными», — отметили в BAKAI.

Фото компании. Visa вручила BAKAI награду за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане

BAKAI последовательно развивает цифровую экосистему банка, внедряя инновационные продукты и сервисы, которые делают безналичные платежи еще быстрее, безопаснее и доступнее для миллионов пользователей.

Лицензия НБ КР № 043.