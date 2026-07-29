21:29
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Visa наградила BAKAI за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане

Мировой лидер индустрии цифровых платежей компания Visa вручила BAKAI награду за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане, отметив вклад банка в развитие современных платежных технологий и цифровой финансовой инфраструктуры страны.

Apple Pay позволяет держателям карт Visa BAKAI совершать быстрые, удобные и безопасные бесконтактные платежи с помощью iPhone, Apple Watch, iPad и Mac — как в магазинах, так и в мобильных приложениях и онлайн-сервисах.

Полученная награда подтверждает высокий уровень сотрудничества между BAKAI и Visa, а также стремление банка внедрять передовые финансовые технологии, соответствующие мировым стандартам.



«Мы благодарны Visa за высокую оценку нашей совместной работы. Для BAKAI развитие цифровых сервисов — одно из ключевых направлений. Мы продолжаем создавать современные, безопасные и удобные платежные решения, чтобы сделать повседневные финансовые операции наших клиентов максимально простыми и комфортными», — отметили в BAKAI.

компании
Фото компании. Visa вручила BAKAI награду за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане


BAKAI последовательно развивает цифровую экосистему банка, внедряя инновационные продукты и сервисы, которые делают безналичные платежи еще быстрее, безопаснее и доступнее для миллионов пользователей.

Лицензия НБ КР № 043. 

 
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383331/
просмотров: 1683
Версия для печати
Материалы по теме
Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт BAKAI
Visa Direct Account упрощает международные расчеты для бизнеса
Выиграйте полет на вертолете с BAKAI и «Элкарт+»
BAKAI инвестирует в городскую среду: помощь «Бишкекзеленстрою» и «Тазалыку»
BAKAI и «Яндекс Go» дарят скидки и кешбэк: как ездить дешевле на такси летом
Лето с BAKAI: отдыхайте с выгодой — кешбэк 5 процентов на отели и курорты
Обновите ОСАГО: кешбэк 30 процентов реальными деньгами от «BAKAI Страхование»
Финал КЫРГЫЗ ТУР 2026 в Бишкеке: бесплатные билеты от BAKAI
BAKAI запускает Mastercard: премиальные путешествия, LoungeKey и привилегии
Популярные новости
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки