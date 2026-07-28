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Бизнес

ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов

По итогам первого полугодия 2026-го ABank продолжил демонстрировать уверенный рост основных финансовых показателей. Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль банка за отчетный период составила 3 миллиарда сомов. По состоянию на 1 июля этого года активы банка достигли 271,1 миллиарда сомов, увеличившись за год почти на 34 процента.

Кредитный портфель (брутто), включая финансирование по исламским принципам и финансирование через финансово-кредитные организации, вырос до 109,2 миллиарда сомов. За год объем кредитного портфеля увеличился на 20,8 процента.

Депозитный портфель банка составил 166,5 миллиарда сомов, показав рост на 6,5 процента. Увеличение объема привлеченных средств отражает сохранение стабильной клиентской базы и доверия к банку.

Наиболее заметный рост отмечен по собственному капиталу банка. За год он увеличился почти в три раза — с 29,8 миллиарда до 86,1 миллиарда сомов. Значительное увеличение капитала стало одним из ключевых факторов укрепления финансовой устойчивости банка.

«Первое полугодие стало для банка периодом устойчивого роста. Мы последовательно наращиваем объемы бизнеса, сохраняя финансовую устойчивость и достаточный запас капитала для дальнейшего развития. Для нас важно, чтобы этот рост отражался не только в финансовых показателях, но и в качестве обслуживания, доступности финансирования для клиентов и внедрении современных банковских решений. Именно на этих направлениях мы продолжим концентрировать усилия во втором полугодии», — отметил председатель правления ABank Тилек Алимджанов.

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383270/
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