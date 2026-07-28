21:29
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Впервые в Кыргызстане: O!Bank запустил Apple Pay для своих клиентов

С сегодняшнего дня держатели карт Visa O!Bank получили возможность пользоваться Apple Pay — простым и безопасным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Клиентам достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу, чтобы совершить бесконтактную оплату. Каждая покупка с Apple Pay защищена, поскольку подтверждается с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства. Apple Pay принимается в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях, розничных магазинах и во многих других местах.

Клиенты также могут использовать Apple Pay на iPhone, iPad и Mac для быстрых и удобных покупок в приложениях или в интернете без необходимости создавать учетные записи или многократно вводить данные оплаты.

Apple Pay легко настроить. В приложении «Мой О!» или на iPhone — достаточно открыть Wallet, нажать «+» и следовать инструкциям.

После добавления карты можно сразу начать использовать Apple Pay. При этом сохраняются все бонусы и преимущества карты O!Bank, включая кешбэк до 2 процентов.

Подробнее: https://obank.kg/ru/apple-pay.

Подробнее об Apple Pay: http://www.apple.com/apple-pay/.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 года.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383268/
просмотров: 1543
Версия для печати
Материалы по теме
O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
O!Bank получил награду от Visa за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
Инвестиции в качество: оператор О! существенно усилил LTE-сеть по всей стране
Связь О! для иностранцев: eSIM онлайн или SIM-карта — по паспорту любой страны
Новый O!Store + O!Bank в Bishkek Park: клиентов ждут крутые акции
О! предупреждает: «Закончился срок действия SIM-карты» — это обман!
Тарифы за 95 и 175 сомов от О! — только старт в сети. За ними целая экосистема
﻿Связь, финансы, кешбэк: для поездок за рубеж нужен один суперапп «Мой О!»
Их не знают в лицо. Но миллионы кыргызстанцев зависят от их работы каждый день
Один экран — и все под контролем: близкие, машина и дом
Популярные новости
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки