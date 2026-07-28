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Бизнес

Apple Pay уже в Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch

Пользователи устройств Apple теперь могут оплачивать покупки с помощью Apple Pay. Сервис уже доступен клиентам Simbank: достаточно добавить карту в Apple Wallet, чтобы рассчитываться iPhone или Apple Watch в магазинах, мобильных приложениях и на сайтах.

Подключение занимает всего пару минут. Добавить карту можно прямо в приложении Simbank или через Apple Wallet. После этого для оплаты достаточно поднести устройство к терминалу. Физическая карта при этом не понадобится.

Apple Pay делает повседневные платежи проще и удобнее. Смартфон или часы всегда под рукой, поэтому не нужно искать карту в кошельке или сумке, а при оплате не требуется вводить ее данные. Покупка занимает всего несколько секунд.

При этом все преимущества карты Simbank сохраняются. Пользователи продолжают получать кешбэк за покупки, а информация обо всех операциях, как и раньше, отображается в мобильном приложении. Кроме того, с 28 июля по 31 августа за любые покупки через Apple Pay будет начисляться 3 процента кешбэка. Максимальная сумма кешбэка — 2 тысячи сомов. Предложение не распространяется на оплату штрафов и государственных услуг.

Отдельное внимание уделено безопасности. Во время оплаты номер банковской карты не передается продавцу и не хранится на устройстве, а каждая операция подтверждается владельцем телефона через Face ID, Touch ID или пароль.

Apple Pay доступен для всех действующих карт Simbank Visa. Подключение и использование сервиса бесплатны, а оплачивать покупки можно везде, где принимается Apple Pay или поддерживается бесконтактная оплата — как в Кыргызстане, так и за границей.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.

Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383235/
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