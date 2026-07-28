Apple Pay теперь доступен для клиентов «Оптима Банка»

Впервые в Кыргызстане для держателей карт Optima Visa доступен Apple Pay — простой, безопасный и конфиденциальный способ бесконтактной оплаты.



Запуск Apple Pay в Кыргызстане реализован при поддержке Национального банка КР в рамках развития современных платежных технологий.



Оплачивайте покупки в магазинах, онлайн и в любимых приложениях с помощью iPhone, Apple Watch, Mac, iPad и Apple Vision Pro — без необходимости носить с собой банковскую карту. Для оплаты достаточно выбрать Apple Pay и подтвердить действие через Face ID, Touch ID или пароль.



Apple Pay использует встроенные технологии безопасности Apple: номер карты не хранится на устройстве и не передается продавцу при оплате, обеспечивая дополнительную защиту ваших данных.

Как подключить Apple Pay?

1. Откройте мобильное приложение Optima24 и выберите нужную карту.

2. Нажмите кнопку «Добавить в Apple Wallet».

3. Следуйте подсказкам на экране и подтвердите действие — готово!



Либо откройте приложение Apple Wallet, нажмите на «+» в верхнем углу и отсканируйте карту.



Теперь оплачивать покупки картами Optima Visa можно везде, где доступен Apple Pay. Наслаждайтесь простой, быстрой и безопасной оплатой каждый день.

Лицензия НБ КР № 018.