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Бизнес

Apple Pay теперь доступен для клиентов «Оптима Банка»

Впервые в Кыргызстане для держателей карт Optima Visa доступен Apple Pay — простой, безопасный и конфиденциальный способ бесконтактной оплаты.

Запуск Apple Pay в Кыргызстане реализован при поддержке Национального банка КР в рамках развития современных платежных технологий.

Оплачивайте покупки в магазинах, онлайн и в любимых приложениях с помощью iPhone, Apple Watch, Mac, iPad и Apple Vision Pro — без необходимости носить с собой банковскую карту. Для оплаты достаточно выбрать Apple Pay и подтвердить действие через Face ID, Touch ID или пароль.

Apple Pay использует встроенные технологии безопасности Apple: номер карты не хранится на устройстве и не передается продавцу при оплате, обеспечивая дополнительную защиту ваших данных.

Как подключить Apple Pay?

1. Откройте мобильное приложение Optima24 и выберите нужную карту.
2. Нажмите кнопку «Добавить в Apple Wallet».
3. Следуйте подсказкам на экране и подтвердите действие — готово!

Либо откройте приложение Apple Wallet, нажмите на «+» в верхнем углу и отсканируйте карту.

Теперь оплачивать покупки картами Optima Visa можно везде, где доступен Apple Pay. Наслаждайтесь простой, быстрой и безопасной оплатой каждый день.

Лицензия НБ КР № 018.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383208/
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