КРСУ впервые за 33 года провел общеуниверситетский выпускной

Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина 25 июля впервые за свою 33-летнюю историю провел общеуниверситетский выпускной. На торжественной церемонии в «Жаштык Арене» дипломы получили 1 тысяча 128 выпускников, а университет объявил о создании Ассоциации выпускников, которая объединит разные поколения студентов КРСУ.

Праздник собрал более 4,5 тысячи человек — выпускников, преподавателей, родителей, выпускников прошлых лет, представителей государственных органов Кыргызстана и России, а также партнеров университета.

Еще до начала официальной части «Жаштык Арена» постепенно наполнялась выпускниками в академических мантиях и конфедератках. Они фотографировались с родными и друзьями, принимали поздравления и готовились к одному из самых важных дней своей студенческой жизни. После исполнения государственных гимнов Кыргызстана и России стартовала торжественная церемония.

Первыми на сцену поднялись обладатели дипломов с отличием. Затем дипломы получили выпускники бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, колледжа и школы КРСУ. Вместе с дипломами каждому выпускнику вручили памятный знак выпускника университета, который стал символом принадлежности к большому сообществу КРСУ.

Обращаясь к выпускникам, ректор университета Сергей Волков отметил, что нынешний выпуск стал юбилейным — тридцатым в истории вуза.

«Сегодня мы провожаем в большую жизнь уже тридцатый, юбилейный выпуск Кыргызско-Российского Славянского университета. Университет гордится вами не только потому, что вы успешно окончили обучение, а потому, что за годы учебы вы научились думать, принимать решения, брать на себя ответственность и идти вперед», — сказал он.

По словам ректора, главной ценностью любой профессии остается не должность, а польза, которую человек приносит обществу.

«Настоящая сила любой профессии не в должности и зарплате. Настоящая сила профессии — в том, сколько пользы ты приносишь людям вокруг», — подчеркнул Сергей Волков.

Одним из главных событий церемонии стало объявление о создании Ассоциации выпускников КРСУ.

«Мы создаем сегодня Ассоциацию выпускников университета. Я хочу, чтобы через 10, 20, 30 лет вы продолжали чувствовать связь с университетом и друг с другом», — отметил ректор.

С поздравлением к выпускникам в формате видеоприветствия обратилась председатель Совета АНО «Евразия», депутат Государственной думы Российской Федерации и член Попечительского совета КРСУ Алена Аршинова.

«Сегодня хочется пожелать вам самого главного — мечтать, верить в себя, открывать мир и себя. Именно вам предстоит строить будущее наших стран, развивать науку, образование, экономику и культуру. Верьте в себя, поддерживайте друг друга и знайте, что в АНО «Евразия» всегда рады вашим идеям, инициативам и успехам», — сказала она.

Председатель VIII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлен Маматалиев поздравил выпускников и отметил, что проведение такого общеуниверситетского выпускного стало значимым событием.

«В истории Кыргызстана это впервые проводится. Искренне поздравляю вас с этим знаменательным днем», — сказал он.

Марлен Маматалиев подчеркнул, что диплом — это начало нового жизненного этапа, а полученные знания молодым специалистам предстоит применять на благо общества и государства. Он также отметил, что за 33 года университет подготовил около 40 тысяч специалистов, а строящийся в Кашка-Суу новый кампус КРСУ станет одним из самых современных образовательных комплексов Центральной Азии.

Сегодня в КРСУ обучаются более 9 тысяч студентов, в том числе около тысячи иностранных граждан из 18 стран.

Университет сотрудничает более чем с 200 вузами и научными центрами мира, реализуя программы академической мобильности, совместные образовательные и исследовательские проекты.

После официальной части праздник продолжился концертом. Для выпускников выступили Ak Ordo Boys, Jax 02.14, Александр Волкодав, HollyFlame и российская группа PIZZA. Выступления HollyFlame и группы PIZZA стали подарком выпускникам от АНО «Евразия» — партнера первого общеуниверситетского выпускного КРСУ. Несмотря на насыщенную концертную программу, многие выпускники еще долго не расходились: фотографировались с преподавателями и родителями, поздравляли друг друга и делились планами на будущее.

Первый общеуниверситетский выпускной стал новой традицией КРСУ, объединившей студентов разных факультетов, преподавателей и выпускников прошлых лет. Для одних этот день стал символичным завершением студенческой жизни, для других — началом нового этапа, который теперь будет связан с университетом не только воспоминаниями, но и Ассоциацией выпускников.