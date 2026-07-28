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Бизнес

Apple Pay становится доступен держателям карт BAKAI

С сегодняшнего дня держатели карт Visa, выпущенных BAKAI получили возможность пользоваться Apple Pay — легким, безопасным и личным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту в приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новыми моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете платить через Apple Pay в браузере Safari на любом Mac, начиная с 2012 года выпуска с установленной на компьютере системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 и более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/

Дисклеймер:

Услуги предоставляются ОАО «Бакай Банк». Предложение действительно для держателей соответствующих карт и в рамках установленных банком условий. Условия, сроки, ограничения и размер выгоды (включая кешбэк, скидки и привилегии) могут отличаться в зависимости от продукта и действующих тарифов Банка. Банк оставляет за собой право изменять условия предложения в одностороннем порядке.

Использование отдельных сервисов и предложений может зависеть от технических возможностей устройств, наличия интернет-соединения и условий работы сторонних партнеров. Банк не несет ответственности за качество товаров и услуг, предоставляемых партнерами.

Подробная информация доступна в мобильном приложении BAKAI и на официальном сайте: bakai.kg.

Лицензия НБ КР № 043.

 
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383088/
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