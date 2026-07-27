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Бизнес

Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было

За чемпионатом мира по футболу — 2026 следила вся планета. Для жителей Кыргызстана главный футбольный турнир стал ближе и доступнее благодаря новым цифровым возможностям от Beeline.

Впервые в истории Кыргызстана национальный мобильный оператор Beeline получил медиаправа на трансляцию ЧМ-2026 посредством интернета и мобильных технологий. Все матчи были доступны в приложении «Укмуш ТВ» — на смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV.

К крупнейшему футбольному событию Beeline готовился задолго до его начала. Проект не ограничивался показом матчей. Специально к ЧМ-2026 Beeline организовал собственную студию совместно с телеканалом «Кыргыз Спорт ТВ», а также наладил полный съемочный и трансляционный цикл.

Для стабильного приема международного сигнала было доставлено уникальное спутниковое оборудование из Сингапура. На протяжении всех 40 дней чемпионата оно обеспечивало четкую картинку и гладкий прямой эфир с поля мундиаля.

К работе привлекли профессиональную творческую команду: броудкаст-продюсера, режиссеров прямого эфира, операторов и комментаторов на кыргызском и русском языках. К освещению турнира также присоединилась Нургуль Пирматова — известный футбольный эксперт с международной аудиторией.

Перед каждым матчем работала аналитическая студия. Комментаторы подводили итоги прошедших встреч, разбирали ошибки, удачные моменты, провалы и успехи команд, рассказывали о карьерах футболистов, обсуждали историю клубов и сборных, а также делились прогнозами на предстоящие игры. Такой формат помогал зрителям не только следить за игрой, но и глубже погружаться в атмосферу большого футбола.

Beeline благодарит генерального спонсора трансляции ЧМ-2026 в «Укмуш ТВ» — строительную компанию ICON, официальных спонсоров — ОАО «Элдик Банк» и Retro Cola (ОсОО «Абдыш Ата»), а также партнеров — официального оператора ГП «Государственная лотерейная компания KGLOTO.com» и телеканал «Кыргыз Спорт ТВ».

ЧМ-2026 показал, что «Укмуш ТВ» — удобная площадка для событий мирового масштаба, которая объединяет прямой эфир, полезные цифровые функции и эксклюзивный медиаконтент. При этом возможности сервиса не ограничиваются спортивными трансляциями: пользователям доступны до 200 телеканалов на любой вкус, онлайн-кинотеатры, фильмы, сериалы и шоу.

Скачивайте приложение в App Store и Google Play, чтобы не пропустить все самое интересное. С «Укмуш ТВ» любимый контент всегда под рукой, где бы вы ни находились.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, лицензия ГАС при МЦР КР № 21-0482-КР.

 
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/383077/
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