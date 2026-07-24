Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»

Фото компании. Малая ГЭС будет построена на реке Конур-Огуз в Джалал-Абадской области

ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» приступило к финансированию проекта строительства малой ГЭС «Конур-Огуз». Торжественная церемония начала строительства состоялась с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, жителей региона и партнеров проекта.

Малая ГЭС будет построена на реке Конур-Огуз в Джалал-Абадской области. Установленная мощность составит 3,5 МВт, а годовая выработка — 15,6 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Реализация проекта станет вкладом в увеличение генерирующих мощностей страны, развитие ВИЭ и повышение надежности электроснабжения региона. Строительство станции также окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие территории за счет привлечения инвестиций, создания рабочих мест, увеличения налоговых поступлений и развития сопутствующей инфраструктуры.

Проект реализуется в соответствии с государственными приоритетами по развитию гидроэнергетики и расширению использования ВИЭ, направленными на укрепление энергетической безопасности страны.

Председатель правления Госбанка развития Эмиль Такырбашев отметил: «Финансирование проектов в сфере ВИЭ является одним из ключевых направлений деятельности Госбанка развития. Поддерживая строительство малых ГЭС, мы инвестируем не только в новые энергетические мощности, но и в устойчивое развитие регионов, повышение инвестиционной привлекательности страны и формирование современной энергетической инфраструктуры. Реализация таких проектов способствует достижению стратегической цели — обеспечению экономики Кыргызской Республики доступной, надежной и экологически чистой электроэнергией».

Госбанк развития продолжит финансирование стратегически важных инвестиционных проектов в энергетике, промышленности, инфраструктуре и других приоритетных секторах экономики, содействуя устойчивому экономическому росту, повышению конкурентоспособности страны и улучшению качества жизни населения.