MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа

MBANK улучшает внутренние системы банка и переходит на новую техническую основу. Это обновление затронет частично MBANK и MIslamic. Работы пройдут планово и последовательно, с 31 июля по 3 августа. Банк будет контролировать каждый этап, чтобы после обновления все сервисы работали стабильно и в привычном режиме.

Приложение MBANK будет работать: платежные карты, переводы, платежи (в том числе по QR), MPay и банкоматы останутся в строю.

Обратите внимание: с 1 по 3 августа офисы банка по всему Кыргызстану будут работать по графику.

С 30 июля — на день раньше остальных сервисов — станут недоступны частичное/полное досрочное погашение по кредитам, финансированию и рассрочкам M+ и «Адал», а также подача заявок на получение кредитов.

С 31 июля будут недоступны:

плановое погашение кредитов/финансирований/рассрочек;

разделы «Кредиты» и «Рассрочка» в MBANK;

платежи в рассрочку через M+ и «Адал», в том числе в сервисах MMarket, MTicket, MTravel и MProfi;

открытие новых депозитов и их досрочное закрытие (закрытие по окончанию срока, начисление процентов и пополнение депозитов останутся доступны);

все операции по продукту «Мудараба» (прибыль будет выплачена до 10 августа);

операции по SWIFT (с 13:00);

выпуск/перевыпуск платежных карт, в том числе через картоматы;

открытие и закрытие счетов;

регистрация новых пользователей;

обновление паспортных данных и номера телефона.

Важно: Если дата вашего планового платежа приходится на 1–4 августа, вы можете оплатить его заранее — до 31 июля. Если это неудобно, не переживайте и внесите платеж после завершения технического обновления до 16:00 5 августа. В этом случае кредитная история не пострадает, а пеня начисляться не будет.

После завершения технического обновления работа всех сервисов и функций MBANK и MIslamic будет полностью восстановлена. Все сервисы снова будут доступны в обычном режиме.

Благодарим вас за доверие!

Лицензия НБ КР 014.