21:27
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

MEGA расширила возможности международного роуминга, открыв доступ к 5G

Лето — время путешествий, новых впечатлений и ярких открытий. Национальный оператор связи MEGA предлагает удобные и выгодные условия роуминга, чтобы оставаться на связи за пределами Кыргызстана без лишних хлопот.

Теперь абонентам MEGA также доступен 5G в международном роуминге — при наличии покрытия сети пятого поколения у зарубежного оператора-партнера можно пользоваться мобильным интернетом на еще более высокой скорости без замены SIM-карты и дополнительных настроек.

Подключение услуги «Роуминг» осуществляется бесплатно. Для активации достаточно иметь на балансе не менее 1 сома.

Подключить роуминг можно всего за несколько минут в мобильном приложении MegaPay:

  1. Открыть приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
  2. Перейти в раздел «Услуги».
  3. Выбрать вкладку «Доступные» → «Роуминг».
  4. Ознакомиться с условиями и нажать «Подключить».

Для пользователей также доступны специальные интернет-пакеты, действующие более чем в 75 странах:

• 1 ГБ — 900 сомов (USSD-команда: *108*1#);
• 2 ГБ — 1 тысяча 500 сомов (USSD-команда: *108*2#);
• 5 ГБ — 2 тысячи 500 сомов (USSD-команда: *108*5#).

Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с условиями предоставления роуминга в стране пребывания и выбрать оптимальный пакет мобильного интернета.

Где бы ни проходило путешествие — в соседней стране или на другом конце света, MEGA поможет оставаться на связи с близкими, делиться впечатлениями и пользоваться привычными цифровыми сервисами без ограничений.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/382736/
просмотров: 2425
Версия для печати
Материалы по теме
Тариф «Абсолюттук» от MEGA: подключайте опцию «Яндекс Плюс»
eSIM от MEGA — подключайтесь к связи онлайн через MegaPay
MEGA предупреждает: будьте бдительны — мошенники становятся все изобретательнее
Полуфиналы ЧМ по футболу уже стартовали: смотрите решающие матчи на MegaTV
Матчи 1/4 финала ЧМ стартуют сегодня: смотрите на MegaTV
Новые тарифы на рыболовные билеты: оформить разрешение можно онлайн в MegaPay
Еще больше преимуществ в тарифе «Абсолюттук»! Новая допопция — «Бери заряд»
MEGA подвела итоги Kyrgyz Tour: в Бишкеке прошел финальный концерт тура
MEGA запускает новые недельные тарифы «Элдики Лайт» и «Элдики Плюс»
MEGA расширяет возможности MegaTV с онлайн-кинотеатром Amediateka
Популярные новости
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки