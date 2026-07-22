21:27
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Ассоциация выпускников KOICA провела семинар по искусственному интеллекту

21 июля 2026 года в Innovation Center состоялся второй семинар по обмену и распространению знаний на тему «Использование искусственного интеллекта для цифровизации в правительстве Кыргызстана», организованный Ассоциацией выпускников KOICA в Кыргызской Республике при поддержке представительства KOICA.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, выпускники программы CIAT и эксперты в области цифровых технологий.

С приветственным словом выступила заместитель директора представительства KOICA в Кыргызской Республике. В своем выступлении она отметила, что программа CIAT (Capacity Improvement & Advancement for Tomorrow) является одной из ключевых образовательных инициатив KOICA, направленных на развитие потенциала государственных служащих стран-партнеров и укрепление сотрудничества между Республикой Корея и Кыргызской Республикой. Она также подчеркнула значимую роль Ассоциации выпускников KOICA в распространении знаний и обмене профессиональным опытом.

В ходе семинара участники рассмотрели вопросы практического применения искусственного интеллекта в государственном управлении, развития национальной платформы ИИ и совершенствования правового регулирования технологий искусственного интеллекта. Эксперты обменялись опытом и обсудили перспективы дальнейшей цифровой трансформации государственного сектора Кыргызстана.

Организаторы выразили уверенность, что проведение подобных мероприятий будет способствовать развитию профессионального сотрудничества, обмену знаниями и внедрению инновационных технологий в систему государственного управления.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/382590/
просмотров: 2409
Версия для печати
Материалы по теме
Ассоциация выпускников KOICA и волонтеры WFK провели культурный обмен
KOICA укрепляет партнерские отношения на встрече партнеров WFK 2026
Запущена вторая фаза проекта комплексного развития сельских территорий в КР
Популярные новости
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки