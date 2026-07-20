21:26
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Победа Испании и новые рекорды: «Укмуш TV» показало финал ЧМ-2026

Самый масштабный чемпионат мира по футболу завершился. Больше месяца главный турнир планеты удивлял неожиданными развязками, открытиями и достижениями. Национальный мобильный оператор Beeline позаботился о том, чтобы болельщики в Кыргызстане могли следить за развитием футбольных событий прямо на своих смартфонах или других устройствах — в приложении «Укмуш ТВ».

Одним из самых ярких событий ЧМ-2026 стал матч за третье место. Англия победила Францию со счетом 6:4 и впервые с 1966 года попала в тройку сильнейших сборных. При этом сама встреча вошла в число самых результативных игр в истории чемпионатов мира.

Поражение не помешало французскому футболисту Килиану Мбаппе установить историческое достижение. Два забитых мяча в игре с Англией увеличили его общий результат на чемпионатах мира до 22 голов — это новый рекорд. На ЧМ-2026 Мбаппе забил 10 голов и получил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира.

Финальная встреча Аргентины и Испании оправдала ожидания ценителей тактического футбола. Аргентинцы долго сдерживали одну из самых техничных команд турнира, и основное время завершилось без голов. Развязка наступила на 106-й минуте: вышедший на замену Ферран Торрес забил решающий мяч. Со счетом 1:0 Испания победила в финале и во второй раз стала чемпионом — свой первый Кубок мира испанская сборная завоевала в 2010 году.

Испанцы забрали не только главный трофей, но и три ключевые индивидуальные награды турнира. Испанский полузащитник Родри удостоился «Золотого мяча» как лучший игрок ЧМ-2026, голкипер Унаи Симон получил «Золотую перчатку» лучшего вратаря, а защитник Пау Кубарси был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

Финальный свисток ЧМ-2026 уже прозвучал, а «Укмуш ТВ» продолжает радовать зрителей интересным контентом. Скачивайте приложение в App Store или Google Play и смотрите телеканалы, фильмы и сериалы всей семьей в любое время — на смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV.

Оставайтесь с «Укмуш ТВ»: впереди много интересных событий, которые снова соберут зрителей у экранов.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги «Укмуш ТВ» предоставляются ОсОО «Стрим Плюс» (Лицензия ГАС КР № 21-0482-КР).

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, лицензия ГАС при МЦР КР № 21-0482-КР.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/382304/
просмотров: 3030
Версия для печати
Материалы по теме
От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 — смотрите в «Укмуш ТВ»
Финал ЧМ-2026 в «Укмуш ТВ»: время болеть за лучших
Beeline — оператор № 1 по стандартам информационной безопасности в Кыргызстане
Исторический дебют Узбекистана на ЧМ-2026: болеем за соседей в «Укмуш ТВ»
Безлимит на «Google Карты» — теперь в роуминг-пакетах Beeline
Встречайте чемпионат мира по футболу — 2026 в приложении «Укмуш ТВ» от Beeline
Чемпионат мира по футболу — 2026: смотрите эксклюзивно в приложении «Укмуш ТВ»
Чемпионат мира по футболу — 2026 ждет вас в приложении «Укмуш ТВ» от Beeline
Популярные новости
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки