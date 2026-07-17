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Бизнес

Как уберечь машину от непредвиденных расходов: КАСКО в MBANK за 1 минуту

Для многих людей покупка автомобиля — это один из самых крупных и долгожданных вкладов. Мы долго копим деньги на машину мечты или берем кредит, бережно ухаживаем за ней, регулярно возим на автомойку и переживаем из-за каждой мелкой царапины.

Но даже у самого аккуратного водителя машина находится под постоянной угрозой. На парковке во дворе ее может зацепить сосед, во время грозы на капот может упасть ветка дерева, а внезапный град или ДТП на перекрестке способны в один миг превратить любимый транспорт в груду дорогостоящего ремонта.

Что такое КАСКО и зачем оно нужно?

Многие путают КАСКО с обязательным полисом ОСАГО, но разница между ними принципиальная:

  • ОСАГО страхует только вашу ответственность. Если вы станете виновником аварии, страховая выплатит деньги пострадавшему водителю, а свою машину вам придется восстанавливать за личный счет.

  • КАСКО защищает именно ваш автомобиль. В какой бы сложной ситуации вы ни оказались и кто бы ни был виноват в происшествии, страховая компания компенсирует ремонт именно вашей машины.

Полис КАСКО покрывает практически все распространенные риски: повреждения при ДТП, угон, умышленную порчу авто хулиганами, падение посторонних предметов, пожары, а также любые стихийные бедствия (будь то ураган, сильное наводнение или град).

Быстрое и надежное КАСКО в MBANK

Теперь полноценно защитить свой автомобиль можно прямо со своего смартфона в приложении MBANK. Весь процесс оформления КАСКО доступен полностью онлайн и занимает всего пару кликов.

Клиентам MBANK доступна удобная линейка тарифов с фиксированной стоимостью, которая не зависит от возраста, марки или мощности вашего автомобиля:

  1. КАСКО Light — 8 тысяч 999 сомов в год (максимальное покрытие ущерба — до 150 тысяч сомов). Обратите внимание: данный тариф покрывает ущерб только в тех случаях, когда автомобиль находился в движении.

  2. КАСКО Эконом — 9 тысяч сомов в год (максимальное покрытие ущерба — до 150 тысяч сомов).

  3. КАСКО Эконом+ — 14 тысяч сомов в год (максимальное покрытие ущерба — до 250 тысяч сомов).

Приятный бонус: для программ «Эконом» и «Эконом+» доступна беспроцентная рассрочка на три месяца через сервис М+, что позволяет разбить платеж на удобные части.

Как оформить полис онлайн всего за несколько кликов:

  1. Откройте приложение MBANK.

  2. Перейдите в «Сервисы», затем в «Страховка».

  3. Выберите «КАСКО».

  4. Нажмите «Оформить страховку».

  5. Выберите тип КАСКО (light, эконом или эконом+), ознакомьтесь с условиями.

  6. Нажмите «Рассчитать стоимость», выберите авто и заполните данные.

  7. Оплатите полис.

  8. Готово!

Страховка мгновенно активируется и появится в вашем приложении. Теперь ваш автомобиль под надежной защитой MBANK в любой непредвиденной ситуации!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР. 
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/382067/
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