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Бизнес

eSIM от MEGA — подключайтесь к связи онлайн через MegaPay

Оформить eSIM от национального оператора связи MEGA стало еще проще в мобильном приложении MegaPay — быстро, удобно и без посещения офиса.

При оформлении можно выбрать номер одной из доступных категорий — от стандартного до красивых номеров категорий «Серебро», «Серебро спец», «Золото», «Золото спец» и «Платина», а также подобрать тариф.

Чтобы оформить eSIM, выполните несколько простых шагов.

  1. Загрузите приложение MegaPay из App Store или Google Play.

  2. На странице «Связь» выберите раздел «Получить eSIM».

  3. Выберите подходящий номер и тарифный план.

  4. Пройдите процесс персонификации.

  5. Пополните баланс на сумму, равную абонентской плате выбранного тарифа.

Готово! Теперь вы можете пользоваться мобильной связью MEGA без ожидания и лишних действий.

А для новых подключений MEGA подготовил приятный бонус — при оформлении eSIM вы получите 30 гигабайт мобильного интернета в подарок.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.

Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/382037/
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