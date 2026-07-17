Оформить eSIM от национального оператора связи MEGA стало еще проще в мобильном приложении MegaPay — быстро, удобно и без посещения офиса.
При оформлении можно выбрать номер одной из доступных категорий — от стандартного до красивых номеров категорий «Серебро», «Серебро спец», «Золото», «Золото спец» и «Платина», а также подобрать тариф.
Чтобы оформить eSIM, выполните несколько простых шагов.
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Загрузите приложение MegaPay из App Store или Google Play.
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На странице «Связь» выберите раздел «Получить eSIM».
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Выберите подходящий номер и тарифный план.
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Пройдите процесс персонификации.
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Пополните баланс на сумму, равную абонентской плате выбранного тарифа.
Готово! Теперь вы можете пользоваться мобильной связью MEGA без ожидания и лишних действий.
А для новых подключений MEGA подготовил приятный бонус — при оформлении eSIM вы получите 30 гигабайт мобильного интернета в подарок.
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.