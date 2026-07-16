До развязки чемпионата мира по футболу — 2026 осталось всего два матча. Франция и Англия будут бороться за третье место, а сборные Испании и Аргентины встретятся в финале. Кто заберет бронзу, а кто поднимет Кубок мира? Встречайте грандиозное завершение ЧМ-2026 в приложении «Укмуш ТВ».

19 июля в 3.00 по времени Кыргызстана состоится матч Франция — Англия. Обе команды остановились в шаге от финальной игры: Франция уступила Испании со счетом 0:2, а Англия проиграла Аргентине — 1:2. И хотя матч за третье место часто называют «утешительным финалом», это возможность войти в тройку сильнейших команд мира и подняться на пьедестал.

20 июля в 1.00 начнется долгожданный финал: Испания против Аргентины. Для испанской сборной это шанс во второй раз стать чемпионом мира. Для аргентинцев — возможность защитить титул действующего чемпиона и завоевать четвертый Кубок мира.

Финал станет знаковой встречей двух разных поколений и характеров. С одной стороны, 39-летний Месси, ставший символом целой футбольной эпохи, с другой — 19-летний Ямаль, которого уже называют одним из главных молодых талантов мирового футбола. Опыт, хладнокровие и гибкость аргентинской сборной против энергии, контроля и напора команды Испании. Очевидно одно: это противостояние будет легендарным!

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