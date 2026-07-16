21:26
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Бизнес

Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 — смотрите в «Укмуш ТВ»

До развязки чемпионата мира по футболу — 2026 осталось всего два матча. Франция и Англия будут бороться за третье место, а сборные Испании и Аргентины встретятся в финале. Кто заберет бронзу, а кто поднимет Кубок мира? Встречайте грандиозное завершение ЧМ-2026 в приложении «Укмуш ТВ».

19 июля в 3.00 по времени Кыргызстана состоится матч Франция — Англия. Обе команды остановились в шаге от финальной игры: Франция уступила Испании со счетом 0:2, а Англия проиграла Аргентине — 1:2. И хотя матч за третье место часто называют «утешительным финалом», это возможность войти в тройку сильнейших команд мира и подняться на пьедестал.

20 июля в 1.00 начнется долгожданный финал: Испания против Аргентины. Для испанской сборной это шанс во второй раз стать чемпионом мира. Для аргентинцев — возможность защитить титул действующего чемпиона и завоевать четвертый Кубок мира.

Финал станет знаковой встречей двух разных поколений и характеров. С одной стороны, 39-летний Месси, ставший символом целой футбольной эпохи, с другой — 19-летний Ямаль, которого уже называют одним из главных молодых талантов мирового футбола. Опыт, хладнокровие и гибкость аргентинской сборной против энергии, контроля и напора команды Испании. Очевидно одно: это противостояние будет легендарным!

Приложение «Укмуш ТВ» от Beeline покажет решающие матчи ЧМ-2026 в режиме реального времени. Просмотр доступен на смартфонах, планшетах, компьютерах и SMART TV, а один аккаунт позволяет подключить до пяти устройств одновременно. Эфир можно поставить на паузу, перемотать и пересмотреть самые интересные моменты матча.

При первом подключении «Укмуш ТВ» действует бесплатный пробный период на семь дней. Затем стоимость подписки составит от 3 сомов в сутки. В некоторые тарифы Beeline, такие как «Укмуш AI» и «Безлимит Pro Max», уже включен бесплатный доступ к «Укмуш ТВ» на постоянной основе.

Готовы болеть за самую достойную сборную? Скачивайте приложение «Укмуш ТВ» в App Store и Google Play, выбирайте удобное устройство и смотрите триумфальный финал ЧМ-2026.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги «Укмуш ТВ» предоставляются ОсОО «Стрим Плюс» (лицензия ГАС КР № 21-0482-КР).

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, лицензия ГАС при МЦР КР № 21-0482-КР.
Ссылка: https://stat.24.kg/biznes_info/381954/
просмотров: 5569
Версия для печати
Материалы по теме
От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Больше, чем просто эфир: ЧМ-2026 от Beeline — как это было
Победа Испании и новые рекорды: «Укмуш TV» показало финал ЧМ-2026
Финал ЧМ-2026 в «Укмуш ТВ»: время болеть за лучших
Beeline — оператор № 1 по стандартам информационной безопасности в Кыргызстане
Исторический дебют Узбекистана на ЧМ-2026: болеем за соседей в «Укмуш ТВ»
Безлимит на «Google Карты» — теперь в роуминг-пакетах Beeline
Встречайте чемпионат мира по футболу — 2026 в приложении «Укмуш ТВ» от Beeline
Чемпионат мира по футболу — 2026: смотрите эксклюзивно в приложении «Укмуш ТВ»
Чемпионат мира по футболу — 2026 ждет вас в приложении «Укмуш ТВ» от Beeline
Популярные новости
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Бизнес
От&nbsp;первого звонка до&nbsp;статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28&nbsp;лет От первого звонка до статуса национального оператора: Beeline исполнилось 28 лет
Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на&nbsp;домбыре Мировой хит Baildando Энрике Иглесиаса впервые исполнили на домбыре
ОсОО &laquo;Шаако&raquo;: проект реализуется в&nbsp;соответствии с&nbsp;утвержденным планом ОсОО «Шаако»: проект реализуется в соответствии с утвержденным планом
Седьмой социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; торжественно открылся в&nbsp;Чуйской области Седьмой социальный магазин «Евразия» торжественно открылся в Чуйской области
2 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возможны дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами возм...
20:20
Глава кабмина принял участие в закрытии чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле
19:54
В Таможенной службе Бишкека рассказали о пожаре, начавшемся на его территории
19:31
Чемпионат мира по сeрфингу среди собак прошел на пляже Линда-Мар
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерт и киноновинки